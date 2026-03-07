Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί δήλωσε απόψε ότι τουλάχιστον 1.332 Ιρανοί πολίτες έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Η Τεχεράνη ερευνά τους ισχυρισμούς περί πληγμάτων της σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μια πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι κάποια μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα αναχαίτισης των πυραύλων της ή παρεμβολών των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων, πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ιραβανί τόνισε, ότι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, παραβιάζει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.