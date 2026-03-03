Οι ΗΠΑ έλαβαν μια «απολύτως ανόητη» απόφαση επιτιθέμενες στο Ιράν, ενώ οι δύο χώρες διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις, εκτίμησε σήμερα ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Αλί Μπαχρεϊνί, επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Ιράν στη Γενεύη, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους γείτονές της, όμως δεν μπορεί να ανεχτεί οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο να χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Ο πόλεμος δεν ήταν η επιλογή μας. Ο πόλεμος επιβλήθηκε στο Ιράν», δήλωσε ο Μπαχρεΐνί ενώπιον της Ένωσης Ανταποκριτών στον ΟΗΕ.

«Κανείς δεν πρέπει να αναμένει πως το Ιράν θα επιδείξει αυτοσυγκράτηση μπροστά σε μια επίθεση. Θα συνεχίσουμε την άμυνά μας εωσότου αυτή η επιθετικότητα σταματήσει», υπογράμμισε.

Την 26η Φεβρουαρίου, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διεξήγαγαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι μεσολαβητές του Ομάν είχαν τότε μιλήσει για «σημαντικές προόδους».

Ο Μπαχρεϊνί, ο οποίος είχε παραστεί σε ένα μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων, υπενθύμισε πως «όλος ο κόσμος ήταν αισιόδοξος» και πως οι ΗΠΑ «είχαν αποδεχθεί να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις» στη Βιέννη, αυτήν την εβδομάδα.

Όμως, σύμφωνα με τον Μπαχρεϊνί, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να θυσιάσει τη διπλωματία και να επιτεθεί στο Ιράν.

«Αυτή ήταν μια απολύτως ανόητη απόφαση. Θα καταλάβουν αργότερα σε ποιο βαθμό αυτή η απόφαση ήταν ανόητη. Θα το καταλάβουν και οι δύο, διότι το Ιράν θα καθορίσει αποφασιστικά την πορεία και το τέλος αυτού του πολέμου», τόνισε ο Μπαχρεϊνί.

«Όλοι οι γείτονές μας είναι σήμερα απογοητευμένοι από την προδοσία των ΗΠΑ, καθώς όλος ο κόσμος εργαζόταν για τη διπλωματική οδό, ιδίως το Ομάν. Οι ΗΠΑ πρόδωσαν όλον τον κόσμο», επισήμανε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Αναφορικά με τα πλήγματα της Τεχεράνης εναντίον χωρών της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, για τον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Ιράν στη Γενεύη δεν πρόκειται για αντίποινα. «Είναι μια πράξη νόμιμης άμυνας», υπογράμμισε.

«Δεν μπορούμε, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψουμε αυτές οι βάσεις να χρησιμοποιηθούν για να διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως οι ιρανικές επιχειρήσεις στοχεύουν «αποκλειστικά» τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η ιρανική ηγεσία «θέλει να συζητήσει», όμως ο Μπαχρεϊνί ανέφερε πως καμία κίνηση δεν έχει γίνει προς την Ουάσιγκτον: «Δεν υπάρχει καμία επαφή από την πλευρά μας», μετά την έναρξη του πολέμου, διαβεβαίωσε ο Ιρανός διπλωμάτης.