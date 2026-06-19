Τη θέση και τις προϋποθέσεις του Τελ Αβίβ αναφορικά με τη σταθεροποίηση του μετώπου στον Λίβανο μετέφερε με σαφήνεια η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στην Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα σε επίσημη τοποθέτησή του, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισε ότι η χώρα του είναι απόλυτα έτοιμη να τηρήσει και να σεβαστεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη αυτή τελεί υπό έναν θεμελιώδη όρο.

Όπως υπογράμμισε ο Ισραηλινός διπλωμάτης, η διατήρηση της εκεχειρίας στο πεδίο εξαρτάται άμεσα από την αντίστοιχη συμμόρφωση και τη στάση που θα κρατήσει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, στέλνοντας το μήνυμα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης των συμφωνηθέντων θα αλλάξει αυτόματα τα δεδομένα των επιχειρήσεων.

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.