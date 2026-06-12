Κάθε συνάντηση με μέλη βασιλικών οικογενειών διέπεται από ένα αυστηρό και συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο όμως στην περίπτωση της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας και ενός ξένου διπλωμάτη πήγε… περίπατο.

Παρόλο που οι ηγέτες κρατών και οι επίσημοι αξιωματούχοι οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κανόνες συμπεριφοράς απέναντι σε έναν γαλαζοαίματο, ο πρέσβης της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Τόνι Ραφούλ, φάνηκε να έχει πλήρη άγνοια.

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς απέναντι σε μονάρχες είναι σαφείς. Δεν επιτρέπεται να απλώσει κάποιος πρώτος το χέρι του, παρά μόνο να περιμένει τη σχετική κίνηση από τον βασιλιά ή τη βασίλισσα.

Η υπόκλιση θεωρείται η ενδεδειγμένη και παραδοσιακή μορφή χαιρετισμού. Οι αγκαλιές και οι σωματικές επαφές απαγορεύονται ρητά.

Το φιλί και οι… σακούλες

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά τον πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας δύο διαδοχικές παραβάσεις του πρωτοκόλλου από το ζεύγος της διπλωματικής αποστολής.

Ο πρέσβης, Τόνι Ραφούλ, φαίνεται στο οπτικό υλικό να επιχειρεί να φιλήσει τη βασίλισσα Λετίθια. Εκείνη, ωστόσο, διατηρώντας την ψυχραιμία της και με γρήγορα αντανακλαστικά, κατάφερε να αποφύγει διακριτικά την κίνησή του.

Σαν να μην έφτανε η κίνηση του πρέσβη, η σύζυγός του εμφανίζεται στο πλάνο να χαιρετά το βασιλικό ζεύγος κρατώντας στα χέρια της υφασμάτινες σακούλες από ψώνια, δίνοντας την εντύπωση ότι μόλις είχε βγει από εμπορικό κέντρο.

Η στάση του πρέσβη και της συζύγου του προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και σχόλια περί ντροπής στα social media. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι η συμπεριφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον επαγγελματισμό και την εθιμοτυπία που απαιτείται από άτομα που εκπροσωπούν επίσημα τη χώρα τους στο εξωτερικό.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο με τη βασίλισσα και τον πρέσβη: