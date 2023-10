Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, αναμεταδίδει την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του στην οποία σημειώνεται πως έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Νόαμ Κατζ: «Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αρχίσει μαζικές βολές ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος και τρομοκράτες διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σε διάφορες τοποθεσίες. Οι άμαχοι στις νότιες και κεντρικές περιοχές υποχρεούνται να παραμείνουν δίπλα σε καταφύγια και στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε καταφύγια. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διεξάγει επί του παρόντος αξιολόγηση της κατάστασης και εγκρίνει τα σχέδια για τη συνέχιση της δραστηριότητας των IDF. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι η κυρίαρχη στη Λωρίδα της Γάζας και είναι υπεύθυνη για την επίθεση αυτή. Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα αυτά».

IDF: The IDF declares a state of alert for war.

In the last hour, the Hamas terrorist organization had begun a massive shooting of rockets from the Gaza Strip into Israeli territory, and terrorists infiltrated into Israeli territory in a number of different locations.

Civilians…

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023