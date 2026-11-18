Την απόλυτη ετοιμότητά του να φορέσει ξανά τη στρατιωτική στολή, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής του επίσκεψης στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο 42χρονος Δούκας του Σάσεξ προειδοποίησε ότι όλοι πρέπει «να αισθανόμαστε νευρικοί» απέναντι στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας πως όσοι έχουν υπηρετήσει «θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν ξανά».

Το κάλεσμα σε ετοιμότητα και το μήνυμα από την Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ουκρανία —την τέταρτη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής— ο Χάρι έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς τη χώρα του, τονίζοντας ότι «θα ήμουν 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου».

Ερωτηθείς για την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, επισήμανε ότι «όλοι θα έπρεπε να είναι ανήσυχοι» και ότι η Βρετανία χρειάζεται «να είναι προετοιμασμένη».

Σύμφωνα με όσα μετέφερε και η Daily Mail, ο πρίγκιπας στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία που προσφέρει η ουκρανική πλευρά:

«Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από την Ουκρανία. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Αν μου ζητηθεί να καταταγώ ξανά, αν υπάρχει ανάγκη, τότε θα είμαι 100% έτοιμος να υπηρετήσω τη χώρα μου μαζί με τους συναδέλφους μου βετεράνους και το στρατιωτικό προσωπικό».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Βρετανία βρίσκεται σε σύγκρουση με τη Ρωσία την τελευταία δεκαετία, έστω και χωρίς «drone, σφαίρες και πυραύλους».

Αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ και η ανησυχία για την Ευρώπη

Πέρα από το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας, ο πρίγκιπας Χάρι τοποθετήθηκε και για τις διεθνείς πολιτικές ισορροπίες. Επέκρινε την προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως η στάση αυτή δεν αντανακλά τις απόψεις του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.

Αναφερόμενος στη Γηραιά Ήπειρο, εκτίμησε ότι η Ευρώπη έχει πλέον «ξυπνήσει» απέναντι στην απειλή του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, εξέφρασε τη «μεγαλύτερη ανησυχία» του ότι η ήπειρος ενδέχεται στη συνέχεια να «στραφεί εναντίον του εαυτού της».

Η στρατιωτική θητεία και οι Αγώνες Invictus

Η επίσκεψη του Δούκα του Σάσεξ στο Λβιβ συνδέθηκε άμεσα με τη διαρκή του δράση υπέρ των τραυματιών πολέμου. Ο Χάρι παρακολούθησε τις δοκιμαστικές προπονήσεις της ουκρανικής ομάδας για τους Αγώνες Invictus – τον θεσμό που ίδρυσε ο ίδιος το 2014 για την υποστήριξη τραυματιών, πληγωμένων και ασθενών εν ενεργεία στρατιωτικών και βετεράνων μέσω του αθλητισμού – ενώ την Κυριακή επισκέφθηκε το «Superhuman Centre», ένα εξειδικευμένο κέντρο ιατρικής περίθαλψης, προσθετικής και αποκατάστασης της πόλης.

Η ευαισθησία του για τα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων πηγάζει από τη δική του δεκαετή θητεία στον βρετανικό στρατό (2005–2015), κατά την οποία ολοκλήρωσε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν ως πιλότος ελικοπτέρου Apache, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του λοχαγού.