Επίσημη δήλωση με την οποία απαντά σε όσα έγιναν γνωστά για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο έκανε ο πρίγκιπας Χάρι το Σάββατο (27/9), χαρακτηρίζοντας ορισμένες αναφορές «κατηγορηματικά ψευδείς».

Μάλιστα, στην σχετική δήλωση τονίζεται ότι, τα αποσπάσματα που του αποδόθηκαν μετά την εκδήλωση, όπως η δήλωση ότι ένιωθε περισσότερο σαν «επίτιμος προσκεκλημένος» παρά σαν «συγγενής», ήταν «καθαρή επινόηση».

Να σημειωθεί ότι, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Independent ανέφερε ότι:

«πρόσφατες αναφορές για το ύφος της συνάντησης είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Τα αποσπάσματα που του αποδίδονται είναι καθαρή επινόηση, μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει, από πηγές που σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο εκπρόσωπος συνέχισε αναφέροντας δημοσιεύματα στην εφημερίδα The Sun ότι ο Χάρι είχε δώσει στον πατέρα του μια φωτογραφία της οικογένειάς του, στην οποία απαθανατίζονται εκείνος, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

«Πιθανώς, οι ίδιες πηγές επέλεξαν επίσης να αποκαλύψουν ότι έγινε ανταλλαγή δώρων». «Θα προτιμούσαμε τέτοιες λεπτομέρειες να παραμείνουν ιδιωτικές, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι παραδόθηκε μια πλαισιωμένη φωτογραφία. Ωστόσο, η εικόνα δεν περιείχε τον Δούκα και τη Δούκισσα».

Πηγή: The Independent