Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξέφρασε σήμερα (20/02) την ελπίδα του για ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα X.

Σε ανάρτησή του δήλωσε πως «μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πάρα πολλοί έχουν σκοτωθεί. Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομερό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή». Μάλιστα, ζήτησε τον τερματισμό των συγκρούσεων, αναφέροντας «θέλω να δω ένα τέλος στις μάχες το συντομότερο δυνατό. Μερικές φορές, μόνο όταν αντιμετωπίζεις το τεράστιο μέγεθος της ανθρώπινης δυστυχίας, συνειδητοποιείς τη σημασία της μόνιμης ειρήνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομερό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί.

Εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, θέλω να δω ένα τέλος στις μάχες το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη αυξημένης ανθρωπιστικής υποστήριξης στη Γάζα. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσει η βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Μερικές φορές, μόνο όταν αντιμετωπίζεις το τεράστιο μέγεθος της ανθρώπινης δυστυχίας, συνειδητοποιείς τη σημασία της μόνιμης ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ακόμη και στην πιο σκοτεινή ώρα, δεν πρέπει να υποκύψουμε στην απελπισία. Συνεχίζω να συντάσσομαι με την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί ένα καλύτερο μέλλον και αρνούμαι να την εγκαταλείψω».

Today marks the first of two visits over the next few weeks to hear more about the human impact of the ongoing conflict in the Middle East.

Beginning this afternoon, to hear about those supporting the humanitarian response.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 20, 2024