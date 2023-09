Το διάσημο κόκκινο πουλόβερ με τα προβατάκια που είχε φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1981, λίγο μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Κάρολο, πουλήθηκε έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s, έπειτα από μια σκληρή «μάχη» προσφορών μέσω του διαδικτύου.

Το ποσό που διέθεσε ο αγοραστής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και της προμήθειας, είναι υπερδεκαπλάσιο από την αρχική εκτίμηση του Sotheby’s: ο οίκος δημοπρασιών υπολόγιζε ότι η τιμή του θα κυμαινόταν μεταξύ 50-80.000 δολαρίων. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, αλλά τις τελευταίες ώρες τα «χτυπήματα» διαδέχονταν το ένα το άλλο και η τιμή εκτοξεύτηκε από τις 200.000 στο 1,1 εκατομμύριο.

Αμέσως μετά τον αρραβώνα της, η Νταϊάνα Σπένσερ εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 1981 με αυτό το κόκκινο πουλόβερ με τα άσπρα προβατάκια – εκτός από ένα και μοναδικό μαύρο – σε έναν αγώνα πόλο, τον οποίο παρακολούθησε και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος. Η πριγκίπισσα έκανε αίσθηση με την άνετη, χαλαρή συμπεριφορά της αλλά ταυτόχρονα έκανε διάσημες και τις σχεδιάστριες του ρούχου, την Σάλι Μιούιρ και την Τζοάνα Όσμπορν που είχαν ιδρύσει την εταιραία Warm & Wonderful. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έλαβαν μια επιστολή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου τους εξηγούσαν ότι η μελλοντική πριγκίπισσα της Ουαλίας έσκισε κατά λάθος το πουλόβερ και τις ρωτούσαν αν ήταν δυνατόν να το επιδιορθώσουν ή να το αντικαταστήσουν. Οι δύο γυναίκες έπλεξαν ένα νέο πουλόβερ, το οποίο φόρεσε η Νταϊάνα το 1983, όμως αυτό που πουλήθηκε την Πέμπτη ήταν το αυθεντικό.

#AuctionUpdate: Frenzied bidding pushed Princess Diana’s historic black sheep Warm & Wonderful sweater to sell at $1.1 million today in our inaugural Fashion Icons auction at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/zyUYfuuS3Q

— Sotheby’s (@Sothebys) September 14, 2023

