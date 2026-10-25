Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα έρχεται πρώτη, με μικρή διαφορά, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Βουλγαρία, αλλά με ποσοστό σαφώς μικρότερο από αυτό που προσδοκούσε το πολιτικό στρατόπεδό της, που τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα.

Η Γιότοβα συγκεντρώνει ποσοστό 35-36,5%, σύμφωνα με πολλά έξιτ πολ που μεταδόθηκαν από βουλγαρικά τηλεοπτικά κανάλια μόλις έκλεισαν οι κάλπες.

Στον δεύτερο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Αντρέι Γκιούροφ, τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό που στηρίχθηκε από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση και συγκεντρώνει ποσοστό 32,2-32,5%.

«Πρόκειται για οδυνηρό πολιτικό χαστούκι στην κυβέρνηση (του πρωθυπουργού) Ρούμεν Ράντεφ», που ζητά επίσης διάλογο με τη Ρωσία, εκτίμησε ο πολιτικός αναλυτής Τεοντόρ Σλάβεφ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον Σλάβεφ, ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό είναι «η ελάχιστα πειστική απάντηση της Γιότοβα σε ό,τι αφορά τις ρωσικές απειλές τη Μάυρη Θάλασσα» την ώρα που στην προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησαν τα θέματα ασφαλείας, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που έφεραν τον πόλεμο στην Ουκρανία κοντά στα βουλγαρικά παράλια.

Αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα το πρωί, η 62χρονη πολιτικός επανέλαβε ότι θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική που θα αντιμετωπίσει «το πρόβλημα της φτώχειας» και τις «περιφερειακές ανισότητες». «Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια», πρόσθεσε η Γιότοβα η οποία ανέδειξε σε προτεραιότητά της τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προσπάθησε να εμφανιστεί ως «η πρόεδρος της ειρήνης».

Ο 50χρονος Γκιούροφ είπε ότι ψήφισε υπέρ «μιας Βουλγαρίας με το βλέμμα στο μέλλον, μιας ευρωπαϊκής χώρας, ελεύθερης και υπερήφανης, όπου το εισόδημα θα είναι επαρκές, όπου θα αισθανόμαστε ασφαλείς και όπου το κράτος θα λειτουργεί όπως πρέπει».

Ο Παρβάν Σιμεόνοφ, πολιτικός αναλυτής και ιδρυτής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Myara, εκτίμησε ότι «η Ιλιάνα Γιότοβα δεν απομακρύνθηκε από τον προεδρικό ρόλο της, κάτι που την εμπόδισε να εμπλακεί σε μια πιο ουσιαστική συζήτηση». Πρόσθεσε όμως ότι στον δεύτερο γύρο «τα πράγματα θα είναι διαφορετικά» ενώ επισήμανε και το «τερατωδώς χαμηλό» ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων, που ήταν γύρω στο 20%.

Η πρώην δημοσιογράφος και στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος Ιλιάνα Γιότοβα είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής και στη συνέχεια υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, επί προεδρίας του Ράντεφ, μεταξύ 2016-21. Τον διαδέχτηκε στην προεδρία τον Ιανουάριο, αφού εκείνος παραιτήθηκε για να διεκδικήσει στις εκλογές την πρωθυπουργία.

Πηγές;: ΑΜΠΕ, AFP