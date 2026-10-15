Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Quaest η οποία είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη.

Ειδικότερα, ο γερουσιαστής της δεξιάς, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, προβλέπεται να εξασφαλίσει 46% έναντι 44% του κεντροαριστερού προέδρου Λούλα.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση της Quaest μετά τον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, στον οποίο ο Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.

Το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο στην κάλπη ή ότι δεν θα πάει καν να ψηφίσει.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το τριήμερο 10-13 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.154 ψηφοφόροι, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±2%.