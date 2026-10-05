Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου συνεχίζει να προηγείται με διαφορά έναντι του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς Λούλα μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Βραζιλία, με τα σχεδόν τα δυο τρίτα των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί, ωστόσο το ποσοστό του υποχωρούσε λίγο κάτω από το 50% που απαιτείται για να αναδειχθεί νικητής από τον πρώτο γύρο.

Ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) εξασφαλίζει μέχρι στιγμής σχεδόν το 50% των ψήφων, έναντι περίπου 42% του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί «πολύ στενά» την εκλογική αναμέτρηση· απέφυγε να πάρει ανοικτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς, ωστόσο δεν υπήρχε και πολύ μυστήριο για την προτίμησή του· είδε εξάλλου το τελευταίο διάστημα συμμάχους του να αναδεικνύονται στην εξουσία στην Αργεντινή, στην Κολομβία και στο Περού, μεταξύ άλλων.

Λίγο καιρό προτού πατήσει τα 81, ο πρόεδρος Λούλα, που διεκδικεί τέταρτη και τελευταία θητεία στην προεδρία, είχε καλέσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον αμερικανό ομόλογό του να μην «αναμιχθεί» στις βραζιλιάνικες εκλογές.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου, 45 ετών, ήταν μάλλον άγνωστος στο ευρύ κοινό ως πριν από μερικούς μήνες, όταν ο πατέρας του τον έχρισε πολιτικό κληρονόμο του.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν έχει δικαίωμα να θέσει ξανά υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα, καθώς εκτίει κατ’ οίκον ποινή 27 ετών κάθειρξης για την απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό την ανατροπή του Λούλα το 2022.

Μεταξύ των περίπου 160 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, πολλοί εξέφραζαν την κόπωσή τους για το δίδυμο των βασικών διεκδικητών της προεδρίας κι έλεγαν πως θα ψήφιζαν αυτόν που θεωρούσαν το μικρότερο κακό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος προειδοποίησε αφού ψήφισε στην πολιτεία Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά) ότι ο λαός της χώρας καλείται να επιλέξει «ανάμεσα στην ενίσχυση του δημοκρατικού καθεστώτος και τη βαρβαρότητα».

Εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο Μπολσονάρου υιός υποσχέθηκε πως θα «απελευθερώσει» τη Βραζιλία και τον «λαό της» που «χρειάζεται αλλαγή», «δεν αντέχει πια τόσα δεινά, τόσο υψηλούς φόρους, τόσες γυναίκες δολοφονημένες, τόσο πολιτικό διωγμό».

Η επιρροή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ εκδηλώθηκε στην εκστρατεία, ειδικά αφού επέβαλε τελωνειακούς δασμούς και κυρώσεις στη Βραζιλία μετά τη δίκη του 2025 σε βάρος του συμμάχου –και δηλωμένου θαυμαστή– του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Αν ο γιος του Μπολσονάρου δεν εξασφαλίσει ποσοστό υψηλότερο από το 50% των ψήφων, δεν εκλεγεί δηλαδή από τον πρώτο γύρο, ο δεύτερος θα διεξαχθεί την 25η Οκτωβρίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ,AFP