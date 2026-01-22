Η συντηρητική υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, η Λάουρα Φερνάντες, έχει πλέον εξασφαλίσει μεγάλο προβάδισμα στις προθέσεις ψήφου ενόψει της ψηφοφορίας της 1ης Φεβρουαρίου και δεν αποκλείεται να αναδειχτεί στο κορυφαίο αξίωμα από τον 1ο γύρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη.

Η υποψήφια του κυβερνώντος PPSO (Partido Pueblo Soberano, «κόμμα του κυρίαρχου λαού») Φερνάντες προσελκύει το 40% των προθέσεων ψήφου, επίπεδο που αρκεί για να εκλεγεί από τον 1ο γύρο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Οι αντίπαλοί της, ο κεντρώος Άλβαρο Ράμος (8%), η σοσιαλδημοκράτισσα Κλαούδια Ντόμπλες (5%) και ο αριστερός Αριέλ Ρόμπλες (4%) βρίσκονται, κατά τα ευρήματα της έρευνας, σε μεγάλη απόσταση.

Η Φερνάντες, 39 ετών, διατελέσασα υπουργός Σχεδιασμού και Οικονομικής Πολιτικής και υπουργός Προεδρίας, αύξησε το ποσοστό της κατά δέκα μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου θεσμού, τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώθηκε από το 45% στο 32% το ίδιο διάστημα.

Η πολιτική επιστήμονας και πρώην υπουργός του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει την σκληρή πολιτική του έναντι της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπνευσμένη από τον «πόλεμο» κατά των συμμοριών του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε.

Για πολύ καιρό από τις πιο ασφαλείς χώρες της κεντρικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα είδε τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να απογειώνεται, σχεδόν να διπλασιάζεται τα τελευταία χρόνια. Σταθερός γύρω στους 11 βίαιους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους μεταξύ 2014 και 2021, έσπασε ρεκόρ φθάνοντας τους 18 ανά 100.000 το 2023, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ. Η έξαρση των ανθρωποκτονιών συνδέεται με την ακμή της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κοσταρικανά λιμάνια μετατράπηκαν σε κόμβους για τη μεταφορά κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές.

Η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.132 ψηφοφόρων τηλεφωνικά από τη 12η ως τη 15η Ιανουαρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±5%, σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπευθύνους της.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: elmundo.cr