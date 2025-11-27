Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε φάνηκε να διστάζει να παρέμβει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στην Ονδούρα την Κυριακή.

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters

