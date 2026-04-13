Πολλά εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν ξανά σήμερα στο Περού, για να επιτραπεί σε χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι στερήθηκαν χθες Κυριακή τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ψήφους τους στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές εξαιτίας προβλημάτων εφοδιασμού, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους αυτή, ανακοίνωσε η το εθνικό εκλογοδικείο (JNE).

Ο αριθμός των εκλογικών κέντρων που αφορά η απόφαση δεν διευκρινίστηκε. Τουλάχιστον 15 εκλογικά τμήματα δεν άνοιξαν εξαιτίας προβλημάτων στον εφοδιασμό τους με εκλογικό υλικό, με αποτέλεσμα περίπου 63.000 πολίτες να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν, ανέφερε η εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE).