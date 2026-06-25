Την εμπειρία του από το διπλό σεισμό που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ξημερώματα Πέμπτης (25/06) ώρα Ελλάδος, τη Βενεζουέλα, μετέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Η διάρκεια του σεισμού και οι πρώτες στιγμές

Ο κ. Μαρακέλης περιέγραψε τις στιγμές του εγκλωβισμού και της αγωνίας, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δόνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τον ίδιο να μην μπορεί να διακρίνει πότε ολοκληρώθηκε ο πρώτος σεισμός και πότε ξεκίνησε ο δεύτερος.

Καθώς ο ίδιος διαμένει στον 14ο όροφο πολυκατοικίας, ο φόβος ήταν έντονος, ενώ αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν από τη θέση τους.

Ανέφερε επίσης ότι αμέσως μετά τη δόνηση σημειώθηκε γενικό μπλακάουτ, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε έπειτα από έξι ώρες.

Ο πρόεδρος της κοινότητας εξήγησε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν μέρα εθνικής εορτής και αργίας για τη χώρα και οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν είτε στις κατοικίες τους είτε στους δρόμους.

Ζημιές σε υποδομές και κλείσιμο του αεροδρομίου

Αναφορικά με τις καταστροφές, ο κ. Μαρακέλης σημείωσε ότι «Σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια και στην πολιτεία Λαγκουάιρα είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, εκεί είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο που έχει κλείσει».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρακέλης έστειλε ένα καθησυχαστικό μήνυμα για την ελληνική ομογένεια λέγοντας «Είμαστε περίπου 2.500 Έλληνες σε όλη τη χώρα και δεν έχουμε ακούσει κάτι δυσάρεστο για κάποιο συμπατριώτη μας».