Ο Πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian, διαβεβαίωσε ότι «η κρατική μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά την κλιμάκωση του πολέμου που πλήττει τη χώρα».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Πρόεδρος τόνισε ότι «η κυβέρνηση παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι οι κρατικές λειτουργίες συνεχίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια».

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους κυβερνήτες των επαρχιών, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικών Αρχών.

«Βρισκόμαστε σε απευθείας επαφή με τους κυβερνήτες. Η κατάσταση είναι εξαιρετική, αλλά η χώρα δεν έχει παραλύσει», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι δραστηριότητες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με την ιρανική ηγεσία να επιδιώκει να διαβεβαιώσει τους πολίτες για τη σταθερότητα και τη συνέχεια της κρατικής λειτουργίας.