Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απευθύνθηκε με ανάρτησή του στο X προς τους ηγέτες των γειτονικών χωρών του Κόλπου.

«Αγαπητοί φίλοι και γείτονες, προσπαθήσαμε με τη βοήθειά σας και μέσω της διπλωματίας να αποφύγουμε τον πόλεμο, αλλά το αμερικανο-σιωνιστικό καθεστώς δεν μας άφησε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Σεβόμαστε την εξουσία σας και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή πρέπει να εξασφαλιστεί από τις χώρες της περιοχής», σημείωσε στην ανάρτησή του.