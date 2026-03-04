Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απευθύνθηκε με ανάρτησή του στο X προς τους ηγέτες των γειτονικών χωρών του Κόλπου.
«Αγαπητοί φίλοι και γείτονες, προσπαθήσαμε με τη βοήθειά σας και μέσω της διπλωματίας να αποφύγουμε τον πόλεμο, αλλά το αμερικανο-σιωνιστικό καθεστώς δεν μας άφησε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Σεβόμαστε την εξουσία σας και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή πρέπει να εξασφαλιστεί από τις χώρες της περιοχής», σημείωσε στην ανάρτησή του.
روسای محترم کشورهای دوست و همسایه ما کوشیدیم با کمک شما و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت ما به حاکمیت شما احترام میگذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود https://t.co/6s6dYepSmv
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026