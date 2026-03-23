«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ακόμη, σημειώνει ότι «Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του Ηγέτη τους και του λαού, μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ:

«Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων.

Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του Ηγέτη τους και του λαού μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.»