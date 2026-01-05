Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προειδοποίησε ότι θα «πάρει τα όπλα» εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επιτεθούν σε αυτόν ή στη χώρα του, μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πέτρο κάνει αναφορά στην προσπάθειά του για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, η οποία έχει επικριθεί από τον Τραμπ και συνεχίζει ισχυριζόμενος ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των εμπόρων ναρκωτικών στην Κολομβία θα έθετε σε κίνδυνο τους πολίτες της χώρας, ενώ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατολόγηση αυτονομιστικών ομάδων που βρίσκονται σε σύγκρουση με το κράτος εδώ και δεκαετίες.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Πρόσθεσε πως «αν συλλάβουν έναν Πρόεδρο που έχει την υποστήριξη και τον σεβασμό ενός μεγάλου μέρους της χώρας, θα ξεκινήσουν λαϊκή εξέγερση».

Ο Πέτρο, πρώην μέλος της αντάρτικης ομάδας M19, δήλωσε επίσης ότι θα πολεμήσει ο ίδιος για να υπερασπιστεί την Κολομβία.

«Ορκίστηκα να μην ξανααγγίξω όπλο… αλλά για την πατρίδα θα ξαναπάρω τα όπλα», είπε.

Ο Τραμπ είχε περιγράψει τον Πέτρο την Κυριακή, ως «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν πρόκειται να το κάνει για πολύ».

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν αυτά τα σχόλια σήμαιναν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια «επιχείρηση» στην Κολομβία στο μέλλον, ο Τραμπ απάντησε: «μου ακούγεται καλή ιδέα».