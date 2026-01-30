Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, κατηγόρησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να προκαλέσει «ασφυξία» στην οικονομία του νησιού, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, με διακοπές ρεύματος που φτάνουν και τις δέκα ώρες και ολοένα μεγαλύτερες ουρές στα βενζινάδικα.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει ότι η Ουάσιγκτον «θα μπορούσε» να επιβάλει δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα, επικαλούμενος ότι το νησί αποτελεί «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

«Υπό ψευδή προσχήματα, στερούμενος επιχειρημάτων, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να στραγγαλίσει την κουβανική οικονομία», έγραψε ο Ντίας-Κανέλ στην πλατφόρμα Χ. Πρόσθεσε ότι το μέτρο «αποκαλύπτει τη φασιστική, εγκληματική και γενοκτονική φύση μιας αυλής που θυσίασε τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού για προσωπικούς σκοπούς», αναφερόμενος προφανώς στον Κουβανοαμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η νέα κίνηση εντείνει τις πιέσεις σε ένα νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι καθημερινές ελλείψεις καυσίμων και ρεύματος δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών. Ο Χόρχε Μαρτίνες, 60χρονος τεχνικός πληροφορικής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή των Κουβανών. Αργά ή γρήγορα, θα έχει συνέπειες στην οικονομία. Θα πρέπει να καθίσουμε και να διαπραγματευτούμε με τον Τραμπ».