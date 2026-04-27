Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ είναι ο τερματισμός της εμπόλεμης κατάστασης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Χεζμπολάχ, για τον ρόλο της στη σύγκρουση.

Όπως ανέφερε, επιδίωξή του είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία αντίστοιχη με εκείνη της ανακωχής του 1949 μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα γίνει αποδεκτή μια ταπεινωτική συμφωνία».

Σε έμμεση απάντηση προς τη φιλοϊρανική οργάνωση, η οποία απορρίπτει το ενδεχόμενο απευθείας επαφών με το Ισραήλ, ο Λιβανέζος Πρόεδρος σημείωσε ότι «εκείνοι που έσυραν τη χώρα στον πόλεμο, ζητούν τώρα λογοδοσία επειδή επιλέγεται η οδός της διαπραγμάτευσης». Όπως πρόσθεσε, «αυτό που γίνεται δεν είναι προδοσία — προδοσία είναι να οδηγείται ο Λίβανος σε πόλεμο προς όφελος ξένων συμφερόντων».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε την αντίθεση της οργάνωσης σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Βηρυτού και Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε νέο κύκλο αστάθειας.