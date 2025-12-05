Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε σήμερα από αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επισκέπτεται τη χώρα, να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ για να σεβαστεί την εκεχειρία με την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Αυτή, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν χρόνο έπειτα από έναν αιματηρό πόλεμο, εξακολουθεί να είναι πολύ εύθραυστη, με την εντατικοποίηση τις τελευταίες εβδομάδες αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ κατά στόχων του φιλοϊρανικού κινήματος, κατηγορώντας το ότι επανεξοπλίζεται.

Ο Αούν «επέμεινε στην ανάγκη να ασκηθεί πίεση ώστε η ισραηλινή πλευρά να εφαρμόσει την εκεχειρία και την αποχώρησή της» από το νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ διατηρεί παρουσία σε πέντε θέσεις στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας. Επίσης υπογράμμισε «τη δέσμευση της λιβανικής πλευράς να εφαρμόσει τις διεθνείς αποφάσεις» και ζήτησε «να υποστηριχθεί ο λιβανικός στρατός στην αποστολή του» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η αντιπροσωπεία 15 διπλωματών του ΟΗΕ έφτασε στη Βηρυτό αφού χθες επισκέφθηκε τη Δαμασκό για να προσφέρει την υποστήριξή της στις συριακές μεταβατικές αρχές.

Η αντιπροσωπεία αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση με αξιωματούχους του Λιβάνου και αύριο, Σάββατο, να μεταβεί στη μεθοριακή περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, συνοδευόμενη από την απεσταλμένη των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Μόργκαν Ορτάγκους.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ είχαν αυτήν την εβδομάδα τις πρώτες απευθείας συνομιλίες εδώ και δεκαετίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «θετικές» από τη λιβανική πλευρά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το AFP, το Ισραήλ βομβάρδισε εκ νέου χθες, Πέμπτη, τον νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθέτησε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ.