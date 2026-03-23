Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι είχε συνομιλία με τον Ιρανό Πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, δεσμευόμενος ότι η χώρα του θα συμβάλει στην προώθηση της ειρήνης στην περιοχή.

«Συζητήσαμε την σοβαρή κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου και συμφωνήσαμε για την επείγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και διπλωματίας», ανέφερε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν επικοινωνήσει αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα, όχι μόνο για να ανταλλάξουν ευχές για το Ραμαζάνι και το Έιντ, αλλά και για να επαναβεβαιώσουν την ελπίδα του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Πακιστάν, που αντιμετωπίζει και εσωτερικές προκλήσεις λόγω της σύγκρουσης με το γειτονικό Αφγανιστάν, μοιράζεται σύνορα με το Ιράν στα νοτιοδυτικά, και κινείται με προσοχή στον διπλωματικό στίβο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η χώρα, που ανησυχεί για πιθανή διακοπή κρίσιμων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, διατηρεί από πέρυσι αμοιβαία αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, ενισχύοντας τους μακροχρόνιους δεσμούς ασφάλειας στην περιοχή.