Είναι φανερό πως στην Άγκυρα, το «φυσάνε και δεν κρυώνει». Η επίθεση του Ισραήλ προ ημερών σε αεροπορική βάση της Συρίας στο Ίτλιμπ, 70 μόλις χιλιόμετρα από τα Τουρκικά σύνορα, έπληξε και το γόητρο αλλά και τον ίδιο τον αμυντικό σχεδιασμό της Άγκυρας. Η δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν και είχε προειδοποηθεί η τουρκική πλευρά αγνόησε τα μηνύματα και επέμενε να εγκαταστήσει τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις σε αυτή τη βάση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι αποκαλύπτει πως η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί στην ουσία «casus belli» (αιτία πολέμου) για το Τελ Αβίβ.

Το μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία

Σε δηλώσεις του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έστειλα ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη Συρία. Καθώς το μήνυμα αυτό δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη, προχωρήσαμε στα απαραίτητα χτυπήματα».

Σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία, ενάντια στην πιθανότητα μιας τζιχαντιστικής εισβολής από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία. Έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να δω την Τουρκία να έρχεται νότια».

«Το είπα αυτό, και το μετέφερα και στο συριακό καθεστώς: μην κατεβείτε, “μην τους αφήσετε να έρθουν νότια”. Το μετέφερα και στους Τούρκους. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά έσπασαν το status quo, ή σκόπευαν να το σπάσουν».

«Έστειλα ένα μήνυμα -μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, και επίσης απευθείας στη Συρία- ότι δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία» διεμήνυσε ο Νετανιάχου. «Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη, και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, ’’κινητικούς τρόπους’’. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους» σχολίασε σκωπτικά.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ισραήλ επιδιώκει να διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση πως δεν πρόκειται να ανοχτεί:

Τη δημιουργία προγεφυρωμάτων ή στρατιωτικών υποδομών κοντά στα σύνορά του.

Την ενίσχυση εχθρικών δυνάμεων ή την επέκταση της επιρροής ξένων δυνάμεων στη συριακή επικράτεια.

Τη μεταφορά οπλισμού που θα μπορούσε να απειλήσει την ισραηλινή ασφάλεια.

Αυξημένη αβεβαιότητα στη σκακιέρα της περιοχής

Η τοποθέτηση αυτή του Νετανιάχου αυξάνει κατακόρυφα την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, η οποία διατηρεί παρουσία και συμφέροντα στη βόρεια Συρία, ενώ παράλληλα στέλνει αυστηρό τελεσίγραφο στο καθεστώς της Δαμασκού.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς οι απευθείας προειδοποιήσεις και τα πλήγματα σε συριακό έδαφος ελλοχεύουν τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην ευρασιατική και μεσανατολική ζώνη.