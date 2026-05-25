Ο Πάπας Λέων δηλώνει ότι ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να παραμείνει στα χέρια «των λίγων», ενώ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία τροφοδοτεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις. Πού τα λέει αυτά; Στις προτάσεις του, στο πρώτο σημαντικό θεολογικό έγγραφο (εγκύκλιο) της ποντιφικής του θητείας με τίτλο «Το μεγαλείο της ανθρωπότητας: Για τη διαφύλαξη του ανθρώπινου προσώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Αυτές περιλαμβάνουν την προστασία του ξεχωριστού «μεγαλείου της ανθρωπότητας» εν μέσω μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, καθώς και το αίτημα η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο, να υπόκειται στους «πλέον αυστηρούς ηθικούς περιορισμούς».

Αν και η εγκύκλιος επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, πρόκειται για ένα κείμενο που ξεπερνά τα τεχνολογικά ζητήματα και αγγίζει τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι η θεωρία του «δίκαιου πολέμου» -ένα χριστιανικό δόγμα τεσσάρων σκελών που ορίζει ποιες συνθήκες δικαιολογούν τον πόλεμο- είναι «πλέον ξεπερασμένη», τονίζοντας ότι η στρατιωτική βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για «αυτοάμυνα με την αυστηρότερη έννοια».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η «λυδία λίθος» για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι η μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη νομιμοποίηση της δουλείας από την εκκλησία στο παρελθόν και την καθυστέρησή της να καταδικάσει αυτή τη μάστιγα.

Στο κείμενο, ο Πάπας ζητά επίσης την εφαρμογή μιας σειράς αρχών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας δικαιότερης κατανομής των πόρων, του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της φροντίδας για το περιβάλλον.

Αντλώντας έμπνευση από μια βιβλική ιστορία, ο Πάπας προειδοποιεί ότι με την τεχνητή νοημοσύνη η ανθρωπότητα κινδυνεύει να χτίσει έναν «Πύργο της Βαβέλ», ο οποίος αποτελούσε μια προσπάθεια των ανθρώπων να «αποκτήσουν όνομα» (να δοξαστούν) μέσα από μια ενιαία εξουσία και μια κοινή γλώσσα.

Ο Πάπας αναφέρει ότι η ιστορία αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση ενάντια σε ένα σχέδιο που «κυριαρχεί και τελικά αποανθρωποποιεί», επιμένοντας αντίθετα ότι στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνεισφέρουν διαφορετικές απόψεις και κοινωνικές ομάδες.

Ο Λέων επιμένει ότι η τεχνολογία πρέπει να προστατεύει τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων και τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπόκειται σε «ισχυρά νομικά πλαίσια, ανεξάρτητη εποπτεία, ενημερωμένους χρήστες και ένα πολιτικό σύστημα που δεν αποποιείται τις ευθύνες του».