Νέες οδηγίες για άμεση εκκένωση περισσότερων από δέκα κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο εξέδωσε η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Παράλληλα ο IDF ανέφερε πως θα διεξάγει στοχευμένες επιχειρήσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ.

Εν τω μεταξύ στην πρώτη ανακοίνωσή του, ο Αβισάι Αντράε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, κατονόμασε δέκα κοινότητες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στον τομέα της Ναμπατία, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός ήταν υποχρεωμένος «να ενεργήσει με βία» εναντίον της Χεζμπολάχ που «παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Στη συνέχεια κάλεσε τους κατοίκους ενός κτιρίου στη Ρασιντίγια και δύο κτιρίων στο Μπουρζ αλ Σαμάλι, στην περιοχή της Τύρου, να τα εγκαταλείψουν επίσης. Τα κτίρια αυτά «χρησιμοποιούνται» από τη σιιτική Χεζμπολάχ, ανέφερε.

Σημειώνεται πως ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, το οποίο είχε δεχτεί αμερικανοϊσραηλινή επίθεση τρεις ημέρες νωρίτερα. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις καθημερινές ανταλλαγές πυρών.