Το Κέντρο Επικοινωνιακών Επιχειρήσεων του Ιράν εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές του Ντουμπάι και της Ντόχα αναφέροντας ότι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο τις επόμενες ώρες.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ κρύβεται σε αυτές τις τοποθεσίες και προτρέπει τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή.

Οι χάρτες που δημοσίευσε το Press TV δείχνουν μια περιοχή στη γειτονιά Αΐν Χαλέντ στα προάστια της Ντόχα, τη Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα, και την περιοχή Αλ Ουαάμπ της Ντόχα.