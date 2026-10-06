Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ (NSC) προειδοποίησε την Τρίτη (6/10) για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, που ξεκίνησαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία, θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο», αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, καθώς και η εκ των προτέρων δημοσίευση ταξιδιωτικών σχεδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση που έγινε υπό την ηγεσία της Χαμάς πριν από τρία χρόνια, ενώ 251 άτομα αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Στον πόλεμο που ακολούθησε την επίθεση, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την υγειονομική αρχή της Λωρίδας της Γάζας, η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς.