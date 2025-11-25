Ο Ιγκόρ Σετσίν, ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Ρωσία και την Κίνα θα πυροδοτήσουν οικονομική κρίση στη Δύση.

Η Δύση επέβαλε πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία από το 2014 που προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία και προχώρησε στις σκληρότερες, όπως δηλώνει, κυρώσεις που έχει επιβάλει ποτέ σε μια μεγάλη οικονομία από τότε που η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τι λέει η Κίνα

Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ότι υπονομεύουν το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα εμπορίου με την επαναλαμβανόμενη χρήση πολιτικών που κάνουν διακρίσεις, αμοιβαίων δασμών και μονομερών κυρώσεων που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Μιλώντας στο Ενεργειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ρωσίας-Κίνας (RCEBF) στο Πεκίνο, ο Σετσίν, που είναι επικεφαλής της Rosneft, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας πετρελαίου, δήλωσε ότι οι καταναλωτές δυτικών χωρών ήδη πληρώνουν υψηλό τίμημα για την ενέργεια που θα πλήξει την ισχύ της Δύσης.

Έρχεται μία ακόμα οικονομική κρίση στη Δύση

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει χωρίς αμφιβολία μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο Σετσίν. «Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι δυτικοί πολιτικοί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν».

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της Rosneft και της Lukoil, του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αναγκαστεί η Ρωσία να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Η Ρωσία, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα εξαγωγών πετρελαίου, έχει ήδη χάσει ουσιαστικά την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποτε ήταν μεγάλη πηγή εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου και αερίου.

Η Ρωσία δεν θα υποκύψει στην πίεση

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει στην πίεση και θα εφαρμόσει τις πολιτικές της όπως κρίνει κατάλληλο.

«Να σας υπενθυμίσω ότι, όπως και η Κίνα, έτσι και η Ρωσία υφίσταται αυξανόμενη εξωτερική πίεση πολλά χρόνια», δήλωσε ο Σετσίν. «Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της πίεσης είναι να εξωθηθεί η χώρα μας εκτός της παγκόσμιας αγοράς. Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών έχει δείξει ότι αυτές οι προσπάθειες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν».

Ο Σετσίν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με χαμηλότερες τιμές για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τη Δύση. Πρόσθεσε ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρωσία και την Κίνα είναι δύο φορές χαμηλότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και τρεις με τέσσερις φορές χαμηλότερο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επεσήμανε ακόμα ότι οι υψηλές τιμές για ενέργεια στη Δύση θα πυροδοτήσουν απότομη αύξηση στις κρατικές δαπάνες και τις δαπάνες των νοικοκυριών στη Δύση, κάτι που θα δημιουργούσε κίνδυνο αναταραχής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ