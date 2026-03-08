Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη μετά τις αμερικανικανο-ισραηλινές επιδρομές που έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποίησε για πιθανή όξινη βροχή μετά τις επιθέσεις. Πλάνα που κινηματογραφήθηκε από την ομάδα του RT στο έδαφος έδειξαν βαριά μαύρα σύννεφα και βροχοπτώσεις αναμεμειγμένες με υπολείμματα πετρελαίου.

Τα σύννεφα σχηματίστηκαν όταν το Ισραήλ στόχευσε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη σε επιδρομές αργά το βράδυ το Σάββατο, ανέφερε το Associated Press, καθώς ο πόλεμος έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία πετρελαίου σε όλη τη Μέση Ανατολή και απειλεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποίησε για πιθανή όξινη βροχή μετά τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη. Πρόσθεσε ότι οι εκρήξεις θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τοξικούς υδρογονάνθρακες, θείο και οξείδια του αζώτου που θα μπορούσαν να κάνουν τις βροχοπτώσεις πολύ όξινες και επικίνδυνες.

Η ιατρική εταιρεία προειδοποίησε τους ανθρώπους στην Τεχεράνη να στεγαστούν σε εσωτερικούς χώρους και να καλύψουν τυχόν ανοίγματα με υγρά κομμάτια υφάσματος και να αφαιρέσουν τυχόν ρούχα που έχουν μολυνθεί από το νερό της βροχής και να τα σφραγίσουν σε μια τσάντα.

Μετά τη βροχόπτωση, η Ερυθρά Ημισέληνος συνέστησε επίσης στους ανθρώπους στην Τεχεράνη να πλύνουν υπό πίεση τα οχήματά τους και το εξωτερικό των σπιτιών τους για να αποτρέψουν τη συσσώρευση που μπορεί στη συνέχεια να ρέει πίσω στον αέρα ως «τοξική σκόνη».

Το Ιράν, από τη μεριά του, πραγματοποίησε μια νέα σειρά επιδρομών σε αμερικανικές στρατιωτικές τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή, με στόχο το Στρατόπεδο Αριφτζάν και την Αεροπορική Βάση Άλι Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ένα πολυώροφο κυβερνητικό κτίριο στην πόλη του Κουβέιτ χτυπήθηκε επίσης από drone, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από την Κυριακή, οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.332 Ιρανούς αμάχους εκ των οποίων εκατοντάδες είναι παιδιά, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων του Ιράν ισοδυναμούν με κήρυξη «χημικού πολέμου» εναντίον αμάχων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ένοπλες κουρδικές ομάδες να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, μετά από αναφορές που υποδηλώνουν ότι η CIA συνεργάζεται με τις κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ. Ο Ρώσος αναλυτής πληροφοριών και συνιδρυτής του προγράμματος Vatfor, Σεργκέι Πολετάφ, είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα δίλημμα εάν η αεροπορική ενέργεια αποτύχει στο Ιράν, αναγκάζοντάς την δυνητικά να στηριχθεί σε συμμαχικές χερσαίες δυνάμεις.

Ο Τραμπ αρνήθηκε την ευθύνη για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που σκότωσε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά, υπονοώντας ότι φταίνε οι Ιρανοί και ότι τα πυρομαχικά τους είναι «πολύ ανακριβή».

Ιρανική στρατιωτική πηγή είπε στο RT ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να «αιφνιδιάσει» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με πολλές σημαντικές εξελίξεις τη Δευτέρα.

Το Ιράν αναμένεται επίσης να επεκτείνει τα αμυντικά μέτρα, είπε η πηγή, προειδοποιώντας ότι οι επόμενες ημέρες μπορεί να γίνουν πιο δύσκολες τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη λίγες ώρες μετά το βίντεο που έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της πρωτεύουσας να φλέγεται.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσει ένα «κύμα επιθέσεων ευρείας κλίμακας» στο Ιράν, ενώ είπε ότι η αεράμυνα του αναχαίτισε πολλαπλά κύματα ιρανικών επιθέσεων.