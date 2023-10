Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανέφερε αστυνομική πηγή.

Ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ανώνυμη προειδοποίηση στον ιστότοπο moncommissariat.fr, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εν λόγω πηγή.

Οι Βερσαλλίες δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά για το κοινό σήμερα.

The Palace of Versailles, Louvre Museum, as well as several other Tourist Locations in Paris, France are currently being Evacuated following a reported Bomb Threat. pic.twitter.com/E6ntNP9g1d

— Najib Magaji (@Nerherf) October 14, 2023