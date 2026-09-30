Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση κινεζικών δικτύων στον ακαδημαϊκό χώρο προχώρησε η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας και ασφαλείας MI5, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την προστασία της τεχνολογικής υποδομής της χώρας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της υπηρεσίας, περισσότεροι από εκατό ακαδημαϊκοί με έδρα ή δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου, με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών κατασκοπείας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το Γενικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Κίνας (CGTRI), γνωστό και ως Κινεζική Ακαδημία Γενικής Τεχνολογίας. Η MI5 επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος φορέας διατηρεί εξαιρετικά στενές σχέσεις με τους μηχανισμούς πληροφοριών της Κίνας, λειτουργώντας ως δίαυλος για την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού και τη διοχέτευση τεχνογνωσίας που εξυπηρετεί τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Πεκίνου.

Στους ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω οργανισμό «συνιστάται έντονα» να επανεξετάσουν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική συνεργασία με το CGTRI, καθώς, σε περίπτωση που συνεχίσουν, ενδέχεται να παραβιάσουν τους νόμους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη συνδρομή ή την ωφέλεια από ξένες δυνάμεις, προειδοποιεί η MI5.

Στην προειδοποίηση της, που είναι η πρώτη του είδους της που έχει εκδώσει ανεξάρτητα η MI5 και η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρεται ότι ο πρωταρχικός σκοπός του CGTRI είναι η χρηματοδότηση έρευνας που βελτιώνει τις τεχνικές δυνατότητες της Κίνας στον τομέα της κατασκοπείας.

Οι ακαδημαϊκοί που έχουν δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο και εργάστηκαν στα εν λόγω έργα, τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ενδέχεται να μην γνώριζαν την πηγή χρηματοδότησης.

Τα έργα αυτά αφορούσαν θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η κυβερνοασφάλεια, τα συστήματα μυστικών επικοινωνιών και η στεγανογραφία, δηλαδή η πρακτική της απόκρυψης μηνυμάτων.

Ο υπουργός Ασφάλειας Νταν Τζάρβις δήλωσε: «Αυτή η προειδοποίηση αποκαλύπτει τις προσπάθειες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών να επωφεληθούν κρυφά από την εμπειρογνωμοσύνη και την έρευνα των ακαδημαϊκών μας, υπονομεύοντας την εθνική μας ασφάλεια, καθώς και εκείνη των συμμάχων μας.

«Έχω αποστείλει επιστολή σε όλους τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων, προκειμένου να διασφαλίσω ότι θα υποστηρίξουν το προσωπικό τους ώστε να τερματιστούν όλες οι συνεργασίες με την εν λόγω εταιρεία, αποτρέποντας περαιτέρω όφελος για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας».

«Οι διεθνείς συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας ιδρύματα θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν, αλλά θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για να αμυνθούμε ενάντια στις απειλές που αντιμετωπίζουμε.

«Αυτό σημαίνει ότι θα στηρίξουμε την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, ώστε να αποκαλύπτουν και να αποτρέπουν επιβλαβείς δραστηριότητες, αξιοποιώντας όλη τη δύναμη του νόμου.»