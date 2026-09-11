Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στην κλιμακούμενη τακτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη χώρα του.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι οι πιέσεις που ασκεί η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη έχουν πλέον εισέλθει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και επικίνδυνη φάση.

«Το Ιράν έχει υποστεί αυστηρές κυρώσεις τα τελευταία χρόνια και αυτές οι πιέσεις έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο τους τελευταίους μήνες μετά τη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ινδία την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS.

«Ο κόσμος διέρχεται αυτή τη στιγμή μια περίοδο πρωτοφανούς πολυπλοκότητας», συμπλήρωσε.

«Όταν μια χώρα υπόκειται σε πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις στο εμπόριο, την ενέργεια, τις υποδομές και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται πέρα από τα σύνορά της», τόνισε.

Το Ιράν, του οποίου η οικονομία έχει αποδυναμωθεί έπειτα από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων, δέχθηκε επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε αντίποινα, η Ισλαμική Δημοκρατία έκλεισε το στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο. Αυτός ο αποκλεισμός, ο οποίος συνεχίζεται έξι μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, συνεχίζει να αυξάνει τις παγκόσμιες τιμές.

Ο Πεζεσκιάν, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για διμερείς συνομιλίες αργά σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με Ινδούς διπλωμάτες.