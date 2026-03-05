Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρώπη οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παύσης των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. «Ίσως είναι καλύτερα να σταματήσουμε τώρα τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL President Vladimir Putin: “Perhaps it would be better for Russia to stop supplying gas to Europe now.” pic.twitter.com/jOvRw8EqtO — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) March 4, 2026



Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης, δημιουργεί έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου παραμένει ευάλωτη σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Η συγκυρία γίνεται ακόμη πιο σύνθετη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με την ένταση γύρω από το Ιράν και τις επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να εντείνουν την αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές ενέργειας.

Russian President Vladimir Putin said his country will consider ending most sales of natural gas to Europe in favor of more promising alternative markets (translation via AP) https://t.co/PkzIMLUbOJ pic.twitter.com/uFblHUklz4 — Bloomberg (@business) March 4, 2026

Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας καταγράφουν έντονη άνοδο. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες πάνω από 60%, ανεβαίνοντας από περίπου 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα τέλη Φεβρουαρίου σε επίπεδα άνω των 102 ευρώ.

Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν πάνω από 20%, προσεγγίζοντας τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξαν ακόμη και τα 65 ευρώ.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι αγορές ενέργειας με τις γεωπολιτικές ισορροπίες, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις στο ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας και του κόστους ενέργειας.