Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα του να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, σε περίπτωση που το πράξει κάποια άλλη πυρηνική δύναμη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Μόσχα διαθέτει ενδείξεις πως ξένη χώρα – την οποία δεν κατονόμασε – προετοιμάζεται για τέτοιου είδους δοκιμές.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, ο Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση του ανώτατου ορίου των πυρηνικών κεφαλών που προβλέπει η συνθήκη New START, η οποία εκπνέει το 2026. Όπως τόνισε, η Ρωσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε εθελοντική παράταση, εφόσον το ίδιο πράξει και η Ουάσινγκτον.

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκε ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ γύρω από τον έλεγχο των εξοπλισμών παραμένει περίπλοκος. Όπως είπε, ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις είναι και η ανάπτυξη του νέου ρωσικού πυραύλου «Ορέσνικ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίψουν την παράταση της συμφωνίας, η Ρωσία «διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη» στην αποτρεπτική ισχύ της πυρηνικής της ασπίδας.

Αναφερόμενος σε πιθανή διεύρυνση των συνομιλιών με τη συμμετοχή της Κίνας, ο Πούτιν σημείωσε πως σε ένα τέτοιο σενάριο θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας.