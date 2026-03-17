Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε «προβοκατόρικες επιθέσεις», αποδίδοντάς τες ψευδώς στο Ιράν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαϊ, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ανακοινώνουν με θάρρος και τιμή κάθε στόχο που πλήττουν».

Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου, να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Iran’s Foreign Ministry Spox. Esmaeil Baghaei: Claims that Iranian drones might be able to reach the West Coast of the United States could be a prelude to false flag operations. pic.twitter.com/FAShoHOFyz — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Ως παράδειγμα ανέφερε επίθεση με drone εναντίον του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός την σκηνοθέτησε ώστε να φαίνεται ως πλήγμα από drone φορτωμένο με εκρηκτικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε επίσης την ανησυχία, ότι ενδεχόμενες επιθέσεις σε στόχους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδοθούν ψευδώς στο Ιράν. Οι δηλώσεις έγιναν μετά από προειδοποίηση του FBI προς αστυνομικές υπηρεσίες για πιθανή απειλή επιθέσεων στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ABC News.

