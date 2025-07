Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Μάικλ ΜακΓκαρθ, εξέφρασε τον «αποτροπιασμό» του για την τοξικότητα και τους κινδύνους ορισμένων προϊόντων που πωλούνται από τις εταιρείες «Shein» και «Temu», στο πλαίσιο αναφοράς που έκανε για τα αποτελέσματα σχετικής έκθεσης.

Ο ίδιος δήλωσε στον Guardian, ότι αναμένει σύντομα τα αποτελέσματα νέας έκθεσης, για την οποία αρκετοί «μυστικοί καταναλωτές» έκαναν παραγγελίες από τις πλατφόρμες «κολοσσούς», καθώς και άλλες μικρότερες πλατφόρμες.

Παράλληλα, ο ΜακΓκαρθ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ τα αποτελέσματα δημοσιευμένης έκθεσης, που αφορά σε έρευνα της Κομισιόν από την 1η Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2025.

🛒 Consumers & businesses in Europe should enjoy the full potential of e-commerce.

Online marketplaces must ensure access to convenient, affordable, safe & high-quality products.

Our product safety sweep shows how platforms are doing & how we can support them in getting better.

— Michael McGrath (@EUCssrMcGrath) July 18, 2025