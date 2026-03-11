Το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνιας για ενδεχόμενες επιθέσεις με drones από το Ιράν εναντίον στόχων στη Δυτική Ακτή, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που εξασφάλισε το ABC News, το Ιράν φέρεται να σχεδίαζε αιφνιδιαστικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανώς εκτοξευμένα από άγνωστο πλοίο κοντά στις αμερικανικές ακτές. Το FBI διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον χρόνο, τον τρόπο ή τους στόχους της πιθανής επίθεσης.

#BREAKING: FBI warns California authorities that Iran wants to retaliate for U.S. strike with drone attack on West Coast, according to alert reviewed by ABC News https://t.co/ekRiXZyHsV — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 11, 2026



Η προειδοποίηση εκδόθηκε εν μέσω της συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν, η οποία έχει ενισχύσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να χρησιμοποιεί τα drones ως βασικό εργαλείο αντιποίνων. Ούτε το FBI ούτε ο Λευκός Οίκος, σχολίασαν το θέμα.

BREAKING: The FBI has warned police departments in California that Iran wants to retaliate for American attacks by launching offensive drones against the West Coast, according to an alert reviewed by @ABC News. Read more: https://t.co/LNR2dkGK8T pic.twitter.com/gMwi9Xbtyc — ABC News (@ABC) March 11, 2026



Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές Αρχές εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση drones από τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους στα σύνορα. Κυβερνητικό δελτίο του Σεπτεμβρίου έκανε λόγο για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με σχέδια επιθέσεων σε αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, αν και οι αξιωματούχοι τόνιζαν ότι τα καρτέλ αποφεύγουν κινήσεις που θα προκαλούσαν έντονη αμερικανική αντίδραση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη φαίνεται να εμπλέκεται και σε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις. Η εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker, με έδρα το Μίσιγκαν και παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας. Η φιλοϊρανική ομάδα Handala ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι διέγραψε περισσότερα από 200.000 συστήματα και απέκτησε 50 τεραμπάιτ δεδομένων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «αντίποινα» για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του Ιράν.

Η Handala, που δρα από το 2022, έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις κατά ισραηλινών και δυτικών στόχων. Στην ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι έκλεισε τα γραφεία της Stryker σε 79 χώρες, τονίζοντας πως τα δεδομένα «βρίσκονται πλέον στα χέρια των ελεύθερων λαών του κόσμου».