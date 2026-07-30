Προειδοποίηση προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία απηύθυνε η Τεχεράνη μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Αμπάς Αραγτσί, καλώντας τις δύο χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η παρέμβαση έρχεται ενώ η ιρανική ρητορική εντείνεται απέναντι σε κράτη που φιλοξενούν ή διευκολύνουν αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προτρέπει τη Βουλγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της να επιτρέψει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη αεροπορική βάση Μπέζμερ, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης», γράφει o ιστότοπος Times of Israel και προσθέτει:

«Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Βουλγάρα ομόλογό του, Βελισλάβα Πέτροβα-Τσάμοβα, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η έγκριση της Σόφιας στο αίτημα των ΗΠΑ για τη στάθμευση στρατιωτικών αεροσκαφών στη βάση με σκοπό την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων ισοδυναμεί με διευκόλυνση της επιθετικότητας κατά του Ιράν. Πρόσθεσε δε ότι η κίνηση αυτή είναι απαράδεκτη και αντίθετη με τις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τις χώρες που επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Ο Αραγτσί, σύμφωνα με το Times of Israel, είχε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, κατά την οποία υπογράμμισε τη σημασία του να αποτραπεί η χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο εναντίον του Ιράν.

Σημειώνεται πως το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την προσωρινή στάθμευση έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 και έως 250 ατόμων προσωπικού στην αεροπορική βάση Μπέζμερ. Η Σόφια δήλωσε ότι δεν θα αναπτυχθούν επιθετικά όπλα και ότι η κίνηση αυτή δεν καθιστά τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Κύπρος φιλοξενεί δύο βρετανικές κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της RAF Ακρωτηρίου, η οποία επλήγη από ιρανικό drone στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες αφότου τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Ιράν για την επικοινωνία

«Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Πέμπτης για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες διμερείς και περιφερειακές εξελίξεις, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κύπριου υπουργού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τη σημασία του να αποτραπεί η κατάχρηση ξένων βάσεων που βρίσκονται στην Κύπρο από εχθρικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της χώρας του στις αρχές του διεθνούς δικαίου και την αναγκαιότητα επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα. Δήλωσε ότι η Λευκωσία, σε επικοινωνία με τη βρετανική κυβέρνηση, έχει διασφαλίσει ότι οι ξένες βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον κανενός έθνους, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Αραγτσί ενημέρωσε επίσης τον Κύπριο ομόλογό του για την τελευταία πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις του Ιράν με την Ουκρανία και τη Βουλγαρία ως δύο ευρωπαϊκά κράτη».