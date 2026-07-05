Μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας απηύθυνε η ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιώντας για άμεση ανάληψη δράσης έναντι της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζπολάχ.

Πιο συγκεκριμένα η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού σε στρατιωτικά τμήματα που εδρεύουν κοντά στο ιστορικό κάστρο Μποφόρ, στην περιοχή του νότιου Λιβάνου. Εκεί, ο ανώτατος αξιωματούχος είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει τις δυνάμεις και να ξεκαθαρίσει τη στάση του Τελ Αβίβ απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση και σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε το επιτελείο του ισραηλινού στρατού, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να απαντούν με δυναμικό τρόπο σε οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από το έδαφος του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι ο στρατός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να μεταβεί αμέσως σε καθεστώς ευρείας κλίμακας επιθετικών επιχειρήσεων, στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της υφιστάμενης εκεχειρίας από την άλλη πλευρά.

Από την πλευρά του, «οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, βάσει της ιστορικής συμφωνίας που υπογράφηκε και να αναλάβουν δράση προκειμένου να εξαφανιστούν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και (να καταστραφούν) οι τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αφού κατέλαβε στα τέλη Μαΐου το κάστρο του Μποφόρ, ένα οχυρό που χρονολογείται από την εποχή των Σταυροφοριών σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων, ο ισραηλινός στρατός είπε πως ανακάλυψε ένα δίκτυο σηράγγων της Χεζμπολάχ κάτω από το κτίσμα.

Το Μποφόρ είχε χρησιμοποιηθεί ως βάση των ισραηλινών δυνάμεων τα 20 χρόνια της κατάληψης του νοτίου Λιβάνου, που έληξε το 2000.

Ο πόλεμος ξεκίνησε εκ νέου στον Λίβανο τη 2α Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας για να στηρίξει το Ιράν, που είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας ισραηλινό-αμερικανικής επίθεσης.

Το Ισραήλ απάντησε με μια μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και μια χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας τις προειδοποιήσεις για εκκένωση ολόκληρων περιοχών στον νότιο Λίβανο, στις εχθροπραξίες που διήρκησαν τρεις και πλέον μήνες.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον επέτρεψε την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον Λίβανο από την 21η Ιουνίου, πριν από την υπογραφή, την 26η Ιουνίου, μιας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, με στόχο μια «διαρκή ειρήνη».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τις δυνάμεις του στην περιοχή, η οποία μπορεί να εκτείνεται έως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορά του, και συνεχίζει κατά διαστήματα τις επιθέσεις του.

«Οι δραστηριότητες των στρατιωτών μας στο Μποφόρ και σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο διεξάγονται βάσει της συμφωνίας και των μηχανισμών που απορρέουν από αυτή», πρόσθεσε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, προειδοποιώντας ότι «κάθε απειλή εναντίον των στρατιωτών μας ή των Ισραηλινών πολιτών θα πλήττεται και θα εξουδετερώνεται άμεσα».