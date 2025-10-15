Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης 15/10 σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN ότι θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις μάχες στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας για τους ομήρους.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους [της Γάζας] μόλις το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους ισοπεδώσει, θα το έκανε».

Ενώ αναγνωρίζει ότι η Χαμάς, δεν έχει ακόμη επιστρέψει τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων τόνισε ότι «η απελευθέρωση αυτών των 20 [ζωντανών] ομήρων ήταν ύψιστης σημασίας».

«Η Χαμάς εκκαθαρίζει συμμορίες»

Σχολιάζοντας την εκτέλεση αρκετών δεκάδων κατοίκων της Γάζας από τη Χαμάς, οι οποίοι φέρονται να συνεργάστηκαν με το Ισραήλ, ο Τραμπ σημείωσε «Το τι συμβαίνει με τη Χαμάς – αυτό θα διευθετηθεί γρήγορα». Η Χαμάς «μπαίνει μέσα και εκκαθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες».

Όταν ρωτήθηκε αν όσοι στοχοποιούνται από τη Χαμάς είναι στην πραγματικότητα αθώοι πολίτες, ο Τραμπ απάντησε «Κάνω έρευνα πάνω σε αυτό… Θα το μάθουμε. Θα μπορούσαν να είναι και συμμορίες».

Όσο για τις προσπάθειές του να πείσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ ανέφερε «Έπρεπε να τους συγκρατήσω… Το είχα συζητήσει με τον Μπίμπι».

Όσον αφορά στη διεθνή αναγνώριση του σχεδίου ειρήνης που παρουσίασε και υπέγραψε στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι «Θέλουν να αποτελέσουν μέρος των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τώρα που το Ιράν δεν αποτελεί πρόβλημα».