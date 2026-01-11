Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.