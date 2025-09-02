Η Γαλλία φέρεται να προετοιμάζει το Σύστημα Υγείας της χώρας, προκειμένου να μπορούν να νοσηλευθούν χιλιάδες στρατιώτες τραυματίες σε περίπτωση εκτεταμένης ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή – οδηγία προς τις περιφερειακές γαλλικές υγειονομικές Αρχές στις 18 Ιουλίου του 2025, το γαλλικό Υπουργείο Υγείας φέρεται να ζήτησε από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026.

Το υπουργείο δήλωσε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία πρέπει να είναι έτοιμα να νοσηλεύσουν Γάλλους και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την σατιρική εφημερίδα «Le Canard enchaîné», η οποία αποκάλυψε την επιστολή αυτή, τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν από 10.000 έως 15.000 στρατιώτες εντός 10 έως 180 ημερών. Ωστόσο το Euronews δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ενταχθούν στην Υπηρεσία Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο ασκούν το επάγγελμά τους.

Εν τω μεταξύ, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στο Euronews ότι η δουλειά του Υπουργείου Υγείας είναι να προετοιμαστεί για ένα ευρύ φάσμα «απειλών που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας», συμπεριλαμβανομένων επιδημιών, περιβαλλοντικών κρίσεων και «κακόβουλων κινδύνων».

Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι Γάλλοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περιθάλψουν ασθενείς στρατιωτικούς.

Η Γαλλία, σύμφωνα πάντα με την επίμαχη επιστολή, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ιατρικών κέντρων κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, σε αεροδρόμια και λιμάνια για να «επιτρέψει την ανακατεύθυνση ξένων στρατιωτών στις χώρες καταγωγής τους».

Την ίδια ώρα σε συνέντευξή της στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Υγείας Catherine Vautrin δεν αρνήθηκε την ύπαρξη της επιστολής αυτής.

«Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται συνεχώς για επιδημίες, υποδοχές κλπ. Είναι απολύτως φυσιολογικό το κράτος να προβλέπει τις κρίσεις, τις συνέπειες των γεγονότων. Αυτό αποτελεί μέρος της ευθύνης των κεντρικών διοικήσεων», δήλωσε.

Στο έγγραφο, το υπουργείο δικαιολογεί την ενέργεια αυτή με βάση το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο: «Είναι απαραίτητο να προβλέψουμε τους όρους της υγειονομικής υποστήριξης σε καταστάσεις έντονων συγκρούσεων», αναφέρεται ακόμα.