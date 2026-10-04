Τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία προωθεί η αμερικανική διπλωματία, με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη Οκτωβρίου. Την αποκάλυψη για τις επαφές, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε τεχνικό επίπεδο, έκανε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι σχετικές δηλώσεις έλαβαν χώρα στο Κίεβο, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, επιδιώκοντας να φέρουν ξανά τις αντιπροσωπείες στο ίδιο τραπέζι.

Το «ναι» του Κιέβου και η ευελιξία για την τοποθεσία

Όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι συζητήσεις με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα είναι ήδη σε εξέλιξη. «Η πλευρά των ΗΠΑ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εμάς και τη Μόσχα, καταθέτοντας την πρόταση για μια συνάντηση σε τριμερές σχήμα έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει ήδη διαμηνύσει την προθυμία της να δώσει το «παρών» στις εν λόγω συνομιλίες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αμερικανική πρωτοβουλία. Επιπλέον, το Κίεβο εμφανίζεται απόλυτα ευέλικτο ως προς τον τόπο διεξαγωγής του τετ-α-τετ. Είτε επιλεγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε κάποιο άλλο κράτος που θα υποδείξει η Ουάσινγκτον, η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την πρόταση.

Το μπαλάκι στο «γήπεδο» της Μόσχας

Αυτή τη στιγμή, το κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη του διπλωματικού εγχειρήματος είναι η στάση της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, το αντίστοιχο αίτημα έχει ήδη φτάσει στο Κρεμλίνο ή πρόκειται να παραδοθεί άμεσα. Ξεκαθαρίζοντας ότι η δική του πλευρά ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα, σημείωσε πως πλέον άπαντες τελούν εν αναμονή της επίσημης ρωσικής απάντησης.

Το παρασκήνιο των συζητήσεων και η συνάντηση με τον Τραμπ

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά το τετ-α-τετ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη συνάντησή τους στις 22 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την προσδοκία του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Εκεί, ο Ζελένσκι είχε φροντίσει να τονίσει εκ νέου ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανά πάσα στιγμή.

Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, άρχισαν να διαρρέουν οι πρώτες πληροφορίες για τη νέα αμερικανική πρωτοβουλία που βάζει στο κάδρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως πιθανή έδρα των διαπραγματεύσεων.

Βασικός άξονας αυτών των συνομιλιών θα είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Δεδομένου ότι και η Μόσχα είχε επιβεβαιώσει προσφάτως πως γίνονται προετοιμασίες για το τριμερές σχήμα «Ουκρανία – ΗΠΑ – Ρωσία», το παγκόσμιο ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο αν αυτή η διαδικασία θα σηματοδοτήσει την ουσιαστική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.