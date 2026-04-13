Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πατέρας του 9χρονου αγοριού που κρατούνταν για περισσότερο από έναν χρόνο κλεισμένο μέσα σε ένα φορτηγάκι, σε χωριό της ανατολικής Γαλλίας, σύμφωνα με τον τοπικό Εισαγγελέα. Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε την Παρασκευή (10/4), όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί στο Χάγκενμπαχ της Αλσατίας, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκου που άκουσε ήχους, να προέρχονται από σταθμευμένο βαν, σε αυλή.

🇫🇷 9y.o. boy rescued after being locked in his father’s utility van since November 2024 (for almost 2 years) in eastern France! He was found malnourished & unable to walk, lying on trash and near excrement. Neighbor alerted police after hearing sounds from the van. Kid… pic.twitter.com/0uXKLhGMWs — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 12, 2026

A 9-year-old boy has been rescued after living locked in his father’s utility van in eastern France since 2024, according to the local prosecutor. The child has been hospitalized, and his father detained. https://t.co/5gxSc9e4Wi — ABC News (@ABC) April 12, 2026



Το παιδί βρέθηκε σε άθλια κατάσταση: χλωμό, εμφανώς υποσιτισμένο, γυμνό και ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, καλυμμένο με μια κουβέρτα, ανάμεσα σε σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα. Λόγω της πολύμηνης ακινησίας, δεν ήταν πλέον σε θέση να περπατήσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Μιλούζ, όπου παραμένει νοσηλευόμενο, ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και ενδεχόμενες ευθύνες τρίτων, καθώς εξετάζεται αν υπήρχαν άτομα, που γνώριζαν για την κατάσταση του παιδιού, χωρίς να παρέμβουν.

🤯 A 9-year-old boy was rescued in eastern France after being locked in a van by his father since 2024. The child was malnourished and unable to walk. He is hospitalized. French police detained the father. (AP) pic.twitter.com/7AzSc0LW9A — World Vibe (@world_vibe_en) April 12, 2026



Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το ίδιο το παιδί, η σύντροφος του πατέρα του δεν το ήθελε στο σπίτι και ζητούσε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή. Ο πατέρας φέρεται να το έκλεισε στο βαν στα τέλη του 2024, όταν το παιδί ήταν 7 ετών, προκειμένου να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο.

Ο 43χρονος πατέρας ομολόγησε την πράξη του, παραδεχόμενος ότι κρατούσε το παιδί απομονωμένο, χωρίς να το φροντίζει. Η 37χρονη σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο και για μη καταγγελία κακοποίησης, ενώ έχει τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο.