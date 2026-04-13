Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πατέρας του 9χρονου αγοριού που κρατούνταν για περισσότερο από έναν χρόνο κλεισμένο μέσα σε ένα φορτηγάκι, σε χωριό της ανατολικής Γαλλίας, σύμφωνα με τον τοπικό Εισαγγελέα. Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε την Παρασκευή (10/4), όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί στο Χάγκενμπαχ της Αλσατίας, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκου που άκουσε ήχους, να προέρχονται από σταθμευμένο βαν, σε αυλή.

 


Το παιδί βρέθηκε σε άθλια κατάσταση: χλωμό, εμφανώς υποσιτισμένο, γυμνό και ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, καλυμμένο με μια κουβέρτα, ανάμεσα σε σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα. Λόγω της πολύμηνης ακινησίας, δεν ήταν πλέον σε θέση να περπατήσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Μιλούζ, όπου παραμένει νοσηλευόμενο, ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και ενδεχόμενες ευθύνες τρίτων, καθώς εξετάζεται αν υπήρχαν άτομα, που γνώριζαν για την κατάσταση του παιδιού, χωρίς να παρέμβουν.

 


Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το ίδιο το παιδί, η σύντροφος του πατέρα του δεν το ήθελε στο σπίτι και ζητούσε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή. Ο πατέρας φέρεται να το έκλεισε στο βαν στα τέλη του 2024, όταν το παιδί ήταν 7 ετών, προκειμένου να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο.

 

 

 

Ο 43χρονος πατέρας ομολόγησε την πράξη του, παραδεχόμενος ότι κρατούσε το παιδί απομονωμένο, χωρίς να το φροντίζει. Η 37χρονη σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο και για μη καταγγελία κακοποίησης, ενώ έχει τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο.

