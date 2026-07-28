Η χαρά της επανένωσης διήρκεσε μόλις λίγες ημέρες για την 24χρονη Ορόρα. Η εξάχρονη κόρη της είχε φτάσει μόνη της στα σύνορα των ΗΠΑ και έζησε για μισό χρόνο σε Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιών, μέχρι η μητέρα της —που ζούσε ήδη στη χώρα— να καταφέρει να πάρει την επιμέλειά της. Λίγο μετά την επιστροφή του παιδιού, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε και τις δύο, μεταφέροντάς τες σε κέντρο κράτησης οικογενειών στο Τέξας.

Το Πρόγραμμα Προστασίας που έγινε όπλο απελάσεων

Η ιστορία τους δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελούν μέρος των περισσότερων από 12.000 ατόμων που συνελήφθησαν αφότου το Γραφείο Επαναπατρισμού Προσφύγων (ORR) άρχισε να μοιράζεται πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ORR, που ιδρύθηκε το 1980 για τη φροντίδα προσφύγων και από τις αρχές του 2000 ανέλαβε την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, λειτουργούσε θεσμικά διαχωρισμένο από τους μηχανισμούς απέλασης. Με βάση νομοθεσία του 2008, στόχος ήταν η ασφαλής και ταχεία παράδοση των παιδιών στους κηδεμόνες τους, χωρίς να εξετάζεται το μεταναστευτικό καθεστώς των τελευταίων.

Αυτός ο διαχωρισμός επέτρεπε στις οικογένειες να διεκδικούν τα παιδιά τους χωρίς τον φόβο της στοχοποίησης. Ωστόσο, η προσέγγιση άλλαξε ριζικά. Από τον Ιανουάριο του 2025, το ORR έχει διοχετεύσει στην ICE πάνω από 460.000 στοιχεία σχετικά με ασυνόδευτα ανήλικα και τις οικογένειές τους, μετατρέποντας ουσιαστικά ένα σύστημα προστασίας παιδιών σε μηχανισμό εντοπισμού και απέλασης.

Το επικίνδυνο ταξίδι και οι μήνες αναμονής

Η περιπέτεια της Ορόρα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ αναζητώντας δουλειά ως οικιακή βοηθός στο Μισισιπή. Άφησε την κόρη της στο Μεξικό θεωρώντας το ταξίδι μέσω της ερήμου επικίνδυνο για την ηλικία της. Τον περασμένο Αύγουστο, συγγενικό πρόσωπο μετέφερε το κορίτσι στα σύνορα για να παραδοθεί στις Αρχές —μια διαδεδομένη πρακτική ανάμεσα σε οικογένειες που αναζητούν την επανένωση.

Για να πάρει πίσω το παιδί της, η 24χρονη υπέβαλε πλήρη φάκελο με έγγραφα, λευκό ποινικό μητρώο και τεστ DNA. Οι νέες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τον χρόνο παραμονής των παιδιών υπό κράτηση: από 30 ημέρες κατά μέσο όρο το 2024, έφτασε τις 194 ημέρες τον Ιούνιο του 2026.

Η παγίδα του ραντεβού και η επόμενη μέρα

Την παραμονή της επανένωσης, πράκτορες της μετανάστευσης επισκέφθηκαν την Ορόρα στο σπίτι της και της ζήτησαν να παρουσιαστεί στα γραφεία της ICE. Στο προγραμματισμένο ραντεβού, μητέρα και κόρη συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κέντρο κράτησης στο Ντίλεϊ του Τέξας. Ύστερα από τρεις εβδομάδες κράτησης, η Ορόρα αφέθηκε ελεύθερη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και την υποχρέωση τακτικών εμφανίσεων στις Αρχές, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου μετανάστευσης.

Όσο βρισκόταν υπό κράτηση, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού της στο Μισισιπή της έκανε έξωση και πέταξε τα πράγματά της. Σήμερα, μητέρα και κόρη φιλοξενούνται από φίλο στην Καλιφόρνια, ζώντας με το διαρκή φόβο της απέλασης και τα τραύματα της κράτησης, με το μικρό κορίτσι να ξυπνά ακόμα τα βράδια κλαίγοντας.