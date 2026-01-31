Σάλο προκαλεί αποκάλυψη, που περιλαμβάνεται στα νέα αρχεία Έπσταϊν, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, καθώς φέρνει στο φως e -mail της Γκισλέιν Μάξγουελ με προσωπικές και σαφώς σεξουαλικές αναφορές, στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος έχει γνώση του μη επεξεργασμένου υλικού, η Μάξγουελ, η στενή συνεργάτιδα και καταδικασμένη συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν, είχε αποστείλει μήνυμα σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συνδέεται με τον Μπιλ Κλίντον. Στο περιεχόμενο του e -mail, η Μάξγουελ φέρεται να εξυμνεί με πολύ ωμές εκφράσεις τα γεννητικά όργανα του πρώην πλανητάρχη, λέγοντας πως είναι τεράστια σε μέγεθος, θυμίζοντας εκείνα ενός αλόγου.

Scoop: Epstein files include “hung like a horse” message to Clinton email https://t.co/cV9zm0D7RQ — Alex Isenstadt (@axiosalex) January 30, 2026

Δεν είναι σαφές αν το μήνυμα απευθυνόταν απευθείας στον ίδιο τον Κλίντον ή σε συνεργάτη του που χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Το όνομα του παραλήπτη έχει αφαιρεθεί από τη δημόσια εκδοχή των εγγράφων, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο πλήρες αρχείο, η διεύθυνση email έφερε τα αρχικά «WJC», τα οποία συνδέονται με τον πρώην πρόεδρο.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε επανειλημμένα στο παρελθόν, αρνηθεί, ότι χρησιμοποιούσε email. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε αρκετά μηνύματα από τον εν λόγω λογαριασμό, ο ίδιος αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι ο λογαριασμός ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν από συνεργάτη του.

🚨CLINTON MARRIAGE IMPLOSION EXPOSED: HILLARY DUMPS BILL INTO POOL HOUSE EXILE AFTER EPSTEIN FILES REVEAL HIS DIRTY SECRETS – HE’S THE MOST MENTIONED PEDO-PAL IN THE DOCS! 🔗 https://t.co/3Z1GWjnZHy “SHE HASN’T UTTERED A WORD TO THAT LYING CHEAT SINCE NOVEMBER – NOW HE’S… pic.twitter.com/LDH2DId2DV — John McAfee 🇺🇸 News (@mcafeenew) January 29, 2026

Η εκτενής αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα κυβερνητικά αρχεία Έπσταϊν, φωτίζει περαιτέρω το δίκτυο στενών σχέσεων που διατηρούσαν ο ίδιος και η Μάξγουελ με κορυφαίες πολιτικές και διεθνείς προσωπικότητες.

Στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες (30/1) περιλαμβάνεται email της Μάξγουελ με ημερομηνία «Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 4501», μια προφανώς πλασματική χρονολόγηση. Στο μήνυμα αυτό, το όνομα του παραλήπτη έχει αφαιρεθεί πλήρως από τη δημόσια εκδοχή. Ωστόσο, πηγή επιβεβαιώνει ότι το email, εστάλη σε λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Κλίντον.

Στο επίμαχο μήνυμα, η Μάξγουελ αναφέρεται στο λεγόμενο «θέμα Belzburg» και μεταξύ άλλων, γράφει ότι «δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί» και άφησε να διαρρεύσουν σχόλια σχετικά με το πόσο «μεγάλος επιβήτορας» είναι ο παραλήπτης, εκφράζοντας παράλληλα προσωπικό θαυμασμό και ερωτική διάθεση, για να καταλήξει με την ελπίδα ότι δεν τον ενόχλησε.

Ο Μπιλ Κλίντον, όπως και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης διατηρούσε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία. Εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να σχολιάσει τα emails που δημοσιοποιήθηκαν.

Also, that photo of Bill Clinton in a pool that’s included in the dump was taken at a hotel in Barcelona. Everyone’s wearing bathing suits, including the obvious grown woman whose face is blacked out (zoom in). pic.twitter.com/R25zjgHFT2 — The Bad Seed 9015 (@TheBadSeed9015) December 22, 2025



Τόσο ο Μπιλ όσο και η Χίλαρι Κλίντον, έχουν δηλώσει ότι τάσσονται υπέρ της δημοσιοποίησης, όλων των αρχείων Έπσταϊν. Παράλληλα, ωστόσο, έχουν αγνοήσει κλητεύσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και διερευνά την υπόθεση. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή ψήφισε υπέρ της παραπομπής τους, για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Το email της Μάξγουελ δεν διευκρινίζει τι ακριβώς εννοείται με τον όρο «θέμα Belzburg». Ωστόσο, το 2002 είχαν κυκλοφορήσει σειρά ταμπλόιντ δημοσιευμάτων σχετικά με φερόμενη σχέση του Κλίντον με τη Νεοϋορκέζα κοσμική Λίσα Μπέλζμπεργκ. Η υπόθεση είχε αναζωπυρωθεί μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας στο Newsweek που απεικόνιζε τους δύο σε οικεία στάση στην κουζίνα της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Scotsman στις 12 Απριλίου 2002.

Bill Clinton swims with mystery woman and poses with Kevin Spacey and Michael Jackson as long-awaited files are finally released by DOJ https://t.co/yhTCkwWfkU — Daily Mail (@DailyMail) December 19, 2025

Η αναφορά στη Μπέλζμπεργκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει την εικόνα στενών δεσμών μεταξύ Κλίντον, Μάξγουελ και Έπσταϊν. Σύμφωνα με το Scotsman, η Μπέλζμπεργκ φερόταν επίσης να διατηρεί επιχειρηματική σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου, στενός φίλος τόσο της Μάξγουελ όσο και του Έπσταϊν, κατέληξε το 2022 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, όταν ήταν ανήλικη. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο δεν κατάφερε να δώσει πειστική εξήγηση για φωτογραφία του 2001, η οποία έγινε viral και τον απεικονίζει με το χέρι γύρω από τη μέση της τότε 17χρονης Τζιούφρε.

Σημειώνεται τέλος ότι η φράση «hung like a horse» εμφανίζεται και σε αλληλογραφία που συνδέεται με τουλάχιστον δύο ακόμη άνδρες: τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και τον πρώην δήμαρχο του Μαϊάμι Μπιτς, Φίλιπ Λεβίν.

Στην περίπτωση του Άλεν, σε email ανταλλαγή της 30ής Οκτωβρίου 2018, άτομο που χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό του σκηνοθέτη ανέφερε ότι εκείνος προτιμούσε λευκά εσώρουχα αντί για μαύρα, τα οποία του είχε αγοράσει ο Έπσταϊν. Το μήνυμα περιλάμβανε ειρωνικό σχόλιο για το ότι «είναι παράλογο να στέλνονται εσώρουχα size small, σε έναν άνδρα που είναι «hung like a horse». Ο Έπσταϊν απάντησε αστειευόμενος, υπονοώντας το ακριβώς αντίθετο.

Αντίστοιχα, σε αλληλογραφία της 4ης Οκτωβρίου 2001, η Μάξγουελ φέρεται να έγραψε στον λογαριασμό του Λεβίν, ότι είχε πει σε τρίτο πρόσωπο πως είναι «hung like a horse», με σαφές σεξουαλικό υπονοούμενο. Ο λογαριασμός του Λεβίν απάντησε σε χιουμοριστικό τόνο, επιβεβαιώνοντας τη «φήμη».