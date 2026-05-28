Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας πρώην αξιωματούχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε 303 ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία κατασκοπείας και τις έκρυψε στην κατοικία του στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με ποινική καταγγελία, και νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ντέιβιντ Τζ. Ρας από τη Βιρτζίνια, που περιγράφεται σε ποινική μήνυση ως πρώην ανώτερο στέλεχος με top-secret άδεια ασφαλείας, παραπλάνησε επίσης τους ανωτέρους του σχετικά με την εκπαίδευση και τη στρατιωτική του θητεία, ισχυριζόμενος ψευδώς πτυχία κολεγίου που δεν είχε, και απαίτησε 77.000 δολάρια σε στρατιωτική άδεια που δεν δικαιούταν.

Ο Ρας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και κατηγορήθηκε για κλοπή δημοσίου χρήματος. Ενώ πολλά σχετικά με την υπόθεση παραμένουν άγνωστα, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής κυβέρνησης των ελέγχων ιστορικού του Ρας, καθώς και για το πώς φέρεται ότι μπόρεσε να πείσει τους ανωτέρους του να του εμπιστευτούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μεγάλες ποσότητες ξένου νομίσματος.

Ο Ρας είπε ότι τα κεφάλαια προορίζονταν για «έξοδα που σχετίζονται με την εργασία», σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια.

Ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ότι ο Ρας εργαζόταν για τη Διεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας της CIA, η οποία αναπτύσσει εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για τις αποστολές κατασκοπείας της υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι της CIA και του FBI ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι, «στις 19 Μαΐου, το FBI συνέλαβε ένα άτομο μετά από παραπομπή από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αφού μια εσωτερική έρευνα της CIA εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ παρέπεμψε τις πληροφορίες στο FBI για έρευνα επιβολής του νόμου».

«Το FBI συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας στη CIA και το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς συνεχίζουμε να διερευνούμε πλήρως αυτό το θέμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ένορκη κατάθεση ενός ειδικού πράκτορα του FBI ανέφερε ότι ο Ρας έκανε πολλά αιτήματα για χρυσό και μετρητά μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου. Μια μεταγενέστερη έρευνα στο κυβερνητικό του γραφείο αποκάλυψε ότι μόνο ένα μέρος του νομίσματος ήταν αποθηκευμένο εκεί. Η CIA δεν μπορούσε να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή το υπόλοιπο χρήμα.

Το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Ρας στις 18 Μαΐου.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες του FBI κατέσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, καθεμία από τις οποίες ζυγίζει περίπου ένα κιλό. Με βάση την τρέχουσα τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία του χρυσού υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η ένορκη κατάθεση. Το FBI κατέσχεσε επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

«Τελικά, πράκτορες του FBI κατέσχεσαν περίπου 35 ρολόγια πολυτελείας, πολλά από τα οποία ήταν μάρκας Rolex», αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Ο Ρας παραιτήθηκε από το δικαίωμά του για προκαταρκτική ακρόαση. Κρατείται από την Υπηρεσία Στρατιωτών των ΗΠΑ. Η ακροαματική διαδικασία για την κράτηση έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου.

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ υποτίθεται ότι υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ιστορικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσής τους, της προηγούμενης απασχόλησης, των ταξιδιών και των προσωπικών τους ενώσεων.

Η ένορκη βεβαίωση περιγράφει τον Ρας ως «πρώην υπάλληλο σε επίπεδο Ανώτερης Εκτελεστικής Υπηρεσίας σε κυβερνητική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών» που διέθετε άκρως απόρρητη/ασφαλή διαβάθμιση ασφαλείας πληροφοριών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Ρας φέρεται να παραπλάνησε τη CIA – στην οποία φαίνεται να εντάχθηκε γύρω στο 2009 – σχετικά με τα πτυχία του κολεγίου και τη στρατιωτική του ιδιότητα.

Ο Ρας, υποστηρίζει το έγγραφο, ισχυρίστηκε ότι είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Clemson και μεταπτυχιακό από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Rensselaer. Ωστόσο, μια έρευνα του FBI δεν βρήκε κανένα αρχείο του Ρας να παρευρίσκεται ποτέ σε κανένα ίδρυμα, ούτε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του ότι ήταν πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ενώ ο Ρας απολύθηκε τιμητικά από το Πολεμικό Ναυτικό το 2015, συνέχισε να ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στις εφεδρείες του Ναυτικού, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

«Από τότε που απολύθηκε τιμητικά τον Φεβρουάριο του 2015, ο Ρας έχει ζητήσει 744 ώρες Στρατιωτική άδεια στο επίσημο ωράριο του, που αντιπροσωπεύει περίπου 77.000 δολάρια ως αποζημίωση», αναφέρει.