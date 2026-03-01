Αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο Ιράν εξέφρασε ο πρώην Διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, σε συνέντευξή του στο BBC News, τονίζοντας πως, παρά την επιτυχία της επιχείρησης, «δεν γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει».

Πιο συγκεκριμένα, χαρακτήρισε την επιχείρηση στο Ιράν «εξαιρετική επιτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών», ωστόσο υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα παραμένει ασαφής.

Αναφερόμενος στην μεταβατική ηγεσία που ανακοίνωσε η Τεχεράνη, τόνισε πως «δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτούς», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αποφεύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, λόγω του ηλεκτρονικού τους ίχνους.

Σχετικά με τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, ανέφερε ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα επιλέξει έναν σκληροπυρηνικό κληρικό ιδεολόγο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι εντός του καθεστώτος υπάρχουν και πιο πραγματιστικές φωνές, χωρίς να αποκλείεται κάποια διαφορετική εξέλιξη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος χωρίς χερσαία στρατιωτική επέμβαση, απάντησε πως «εξαρτάται από το ποιος θα αναδειχθεί» στη νέα ηγεσία. Παράλληλα, δήλωσε «αρκετά βέβαιος» ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή.